Решите уравнение!!!!!!!! не получается совсем.ерунда какая то. помогите!!!
Алгебра
Решите уравнение!!!!!!!! не получается совсем.ерунда какая то. помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
2cos(π/2+x)=√3·tgx;⇒ -2sinx-√3·sinx/cosx=0;⇒ sinx(2+√3/cosx)=0; sinx=0; x=kπ;k∈Z; 2+√3/cosx=0; ОДЗ:cosx≠0;x не равно п/2,3п/2. 2cosx+√3=0; cosx=-√3/2; x=⁺₋5π/6+2kπ;k∈Z;
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