Решите уравнение плииз sin x =1

Решите уравнение плииз sin x =1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Учим частные случаи. sin x=1; x=п/2+2пн, где н - целое число. ОТВЕТ: п/2+2пн, где н - целое число.
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