Решите уравнение пожалуйста 3x(x-1)-7=0,5x(1+6x)

Решите уравнение пожалуйста 3x(x-1)-7=0,5x(1+6x)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-3х-7=3х х=0 ___________________
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