Решите уравнение пожалуйста. 8*x+4*(13*x+32)=308
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Решите уравнение пожалуйста. 8*x+4*(13*x+32)=308
Ответ(ы):
Гость:
8x+4(13x+32)=308; 8x+52x+128=308; 60x=308-128; 60x=180; x=180/60; x=3; Ответ:3.
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