Решите уравнение, пожалуйста! Квадратные уравнения 1)2x²+3x-5=0 2)5x²-7x+2=0 3)3x²+5x-2=0 4)2x??-7x+3=0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Я В ШОКЕ СИЖУ
Алгебра
Решите уравнение, пожалуйста! Квадратные уравнения 1)2x²+3x-5=0 2)5x²-7x+2=0 3)3x²+5x-2=0 4)2x??-7x+3=0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Я В ШОКЕ СИЖУ
Ответ(ы):
Гость:
Следуй этим правилам, и ты все решишь) Сначала находим дискриминант D= b^2-4*a*c потом находим неизвестное x=(-b)* корень из D)/2*a
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