Решите уравнение sin в квадрате х - sin x = 0

Решите уравнение sin в квадрате х - sin x = 0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sinx - sinx = 0 sinx(sinx - 1) = 0 sinx=0 или sinx - 1 = 0 x=Пn, n Z или sinx = 1 x = , k Z
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