Решите уравнение x-12/x=-1

Решите уравнение x-12/x=-1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х-12х=-1(если числитель х-12) х-12х=-1(если числитель 12) х-12=-х x^2-12=-x х+х=12 x^2+x-12=0 х=6 D=1-4*1*(-12)=49 X1=-1-72=-82=-4 X2=-1+72=62=3
Похожие вопросы