Решите уравнение (x-3)(x+4)=x(x-1) И еще пожалуйста помогите Докажите что выражение Д??лится на 7
Алгебра
Решите уравнение (x-3)(x+4)=x(x-1) И еще пожалуйста помогите Докажите что выражение Д??лится на 7
Ответ(ы):
Гость:
x^{2} +4х-3х-12= x^{2} -х 2х=12 х=6
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