Решите уравнение (x-3)(x+4)=x(x-1) И еще пожалуйста помогите Докажите что выражение Д??лится на 7

Алгебра

Решите уравнение (x-3)(x+4)=x(x-1) И еще пожалуйста помогите Докажите что выражение Д??лится на 7

Автор: Гость