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Решите уравнение x2-x=30
Решите уравнение x2-x=30
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение имеет вид x^2-x-30=0 x1=6 x2=-5
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