Решите уравнение x+5:2x=3x+10:6

Решите уравнение x+5:2x=3x+10:6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ОДЗ x 0 6(x^2 + 5) = 2x(3x+ 10) 6x^2 + 30 = 6x^2 + 20x 20x = 30 x = 1,5
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