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Решите уравнение:x+0,42+0,28x=340
Решите уравнение:x+0,42+0,28x=340
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X+0,42+0,28x=340 1,28х=339,58 х=339,58/1,28=265,296875
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