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Решите уравнение.(x+7):8=9
Решите уравнение.(x+7):8=9
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х+7=8*9 х+7=72 х=72-7 х=65 Ответ:65
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