Решите уравнения 1) 6 целых 3/11 + x = 10 целых 6/7 2) 9 целых 5/36 - x =2 целых 4/9 3) x - 5 целых 17/60 = 7 целых 9/20
Математика
Решите уравнения 1) 6 целых 3/11 + x = 10 целых 6/7 2) 9 целых 5/36 - x =2 целых 4/9 3) x - 5 целых 17/60 = 7 целых 9/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6 3/11+x=10 6/7 x=10 6/7 - 6 3/11=10 66/77- 6 21/77 x=4 45/77 2)9 5/36- x=2 4/9 x=9 5/36-2 4/9=9 5/36-2 16/36=8 41/36-2 16/36 x=6 25/36 3)x-5 17/60=7 9/20 x=7 9/20+5 17/60=7 27/60+5 17/60 x=12 44/60=12 11/15
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