Решите уравнения 1) х/3+х/2=х/6+1 должно получиться 1,5 2)у/2-у/8=у/4-1 должно получится -8 ПоМоГиТе ПОЖЕ!!!

Математика
Решите уравнения 1) х/3+х/2=х/6+1 должно получиться 1,5 2)у/2-у/8=у/4-1 должно получится -8 ПоМоГиТе ПОЖЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  х/3 + х/2 - х/6 =1    (2х+3х-1)/6=1    4х/6=1    4х=6     х=1,5 2)  у/2 - у/8 - у/4 = -1     (4у-у -2у)/8=-1        у/8=-1       у=-8    
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