Решите уравнения 1) х/3+х/2=х/6+1 должно получиться 1,5 2)у/2-у/8=у/4-1 должно получится -8 ПоМоГиТе ПОЖЕ!!!
Математика
Решите уравнения 1) х/3+х/2=х/6+1 должно получиться 1,5 2)у/2-у/8=у/4-1 должно получится -8 ПоМоГиТе ПОЖЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) х/3 + х/2 - х/6 =1 (2х+3х-1)/6=1 4х/6=1 4х=6 х=1,5 2) у/2 - у/8 - у/4 = -1 (4у-у -2у)/8=-1 у/8=-1 у=-8
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