Решите уравнения: а)x:6*7=420; б)x*7*6=420; в)x+7=420/6 ; Выберите уравнения к задачам и решите их. а)Цена книги - 420 рублей. Цена набора фломастеров на 7 рублей больше цены коробки с красками и в 6 раз меньше цены книги.Чему...

Математика

Решите уравнения: а)x:6*7=420; б)x*7*6=420; в)x+7=420/6 ; Выберите уравнения к задачам и решите их. а)Цена книги - 420 рублей. Цена набора фломастеров на 7 рублей больше цены коробки с красками и в 6 раз меньше цены книги.Чему равна цена коробки с карандашами?Чему равна цена набора фломастеров? б) Цена ручки в 6 раз меньше цены альбома для фотографий.За 7 ручек заплатили 420 рублей.Чему равна цена альбома для фотографий?

Автор: Гость