Решите уравнения: а)x:6*7=420; б)x*7*6=420; в)x+7=420/6 ; Выберите уравнения к задачам и решите их. а)Цена книги - 420 рублей. Цена набора фломастеров на 7 рублей больше цены коробки с красками и в 6 раз меньше цены книги.Чему...
Математика
Решите уравнения: а)x:6*7=420; б)x*7*6=420; в)x+7=420/6 ; Выберите уравнения к задачам и решите их. а)Цена книги - 420 рублей. Цена набора фломастеров на 7 рублей больше цены коробки с красками и в 6 раз меньше цены книги.Чему равна цена коробки с карандашами?Чему равна цена набора фломастеров? б) Цена ручки в 6 раз меньше цены альбома для фотографий.За 7 ручек заплатили 420 рублей.Чему равна цена альбома для фотографий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x:6*7=420 х:6 = 420:7 х:6 = 60 х = 60*6 х = 360 Задача Б! x*7*6=420 х*7 = 420:6 х*7 = 70 х = 70:7 х = 10 Задача А! x+7=420/6 х+7=70 х = 70 - 7 х = 63
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