Решите уравнения или просто выпишите конечное (разложенное и посчитанное) уравне??ие... После этого я сам посчитаю чему равен X, а чему не равен. ВАШ ОТВЕТ ВЫБЕРУ ЛУЧШИМ!

Алгебра

Решите уравнения или просто выпишите конечное (разложенное и посчитанное) уравне??ие... После этого я сам посчитаю чему равен X, а чему не равен. ВАШ ОТВЕТ ВЫБЕРУ ЛУЧШИМ!

Автор: Гость