Решите уравнения или просто выпишите конечное (разложенное и посчитанное) уравне??ие... После этого я сам посчитаю чему равен X, а чему не равен. ВАШ ОТВЕТ ВЫБЕРУ ЛУЧШИМ!
Алгебра
Решите уравнения или просто выпишите конечное (разложенное и посчитанное) уравне??ие... После этого я сам посчитаю чему равен X, а чему не равен. ВАШ ОТВЕТ ВЫБЕРУ ЛУЧШИМ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.x x 5x^2-4x-28=0 2. x x 2x^2-11x+15=0 3. x x^2-4x-12=0 4. x x x 2x^2-3x-9=0
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