Решите уравнения,не просто ответы,а с решением.70 баллов. (х²-4х)²+9(х²-4х)+20=0 (х²+х)(х??+х-5)=84 t⁴+10t²+25=0 4x⁴-5x²+1=0 9x⁴-9x²+2=0 16y⁴-81y²+1=0

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T⁴+10t²+25=0 Пусть у^2=t; t больше 0, тогда получим уравнение t^2-6t+8=0 a=1 b=-6 c=8 D=b^2- 4ac D=(-6)^2-4*1*8=36-32=4 t1;2= (-b+-корень из D)/2a=-(-6)+-корень из 4)/2*1=6+-2/2; t1=6+2/2=4 t2=6-2/2=2 Возвращаясь к прежней переменной y, получим y^2=4 y^2=2. y2=+- корень из 2 y1=+-корень из 4 т.е +2 и -2 Ответ: y1=корень из 2 y2= минус корень из 2 y3=2; y4=-2 4x⁴-5x²+1=0 в)4x⁴-5x²+1=0 x²=t 4t²-5t+1=0 D=25-16=3² t1=5+3/2=4 x²=4 x=2,-2 t2=5-3/2=1 x²=1 x=1,-1