Решите уравнения при условии, что произведение равно 0. а) x(x-4)=0 б) 6m^4-54m^2=0 г) y^2+8y=0 д) 100b^2-4b^4=0

Математика

Решите уравнения при условии, что произведение равно 0. а) x(x-4)=0 б) 6m^4-54m^2=0 г) y^2+8y=0 д) 100b^2-4b^4=0

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