Решите уравнения при условии, что произведение равно 0. а) x(x-4)=0 б) 6m^4-54m^2=0 г) y^2+8y=0 д) 100b^2-4b^4=0
Математика
Решите уравнения при условии, что произведение равно 0. а) x(x-4)=0 б) 6m^4-54m^2=0 г) y^2+8y=0 д) 100b^2-4b^4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x(x-4)=0; 1) x=0; 2) x-4=0;x=4. б) 6m^4-54m^2=0; 6m^2(m^2-3^2)=0; 6m^2(m-3)(m+3)=0; 1) 6m^2=0; m=0; 2) m-3=0; m=3; 3) m+3=0; m=-3. г) y^2+8y=0; (y^2+8y+4)-4=0; (y+2)^2-2^2=0; (y+2-2)(y+2+2)=0; y(+4)=0; 1) y=0; 2) y+4=0; y=-4. д) 100b^2-4b^4=0; 4b^2(25-b^2)=0; 4b^2(5-b)(5+b)=0; 1) 4b^2=0; b=0; 2) 5-b=0; b=5; 3) 5+b=0; b=-5.
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