Решите уравнения (8х-3)*10-(3х+1)*7=2
Разное
Решите уравнения (8х-3)*10-(3х+1)*7=2
Ответ(ы):
Гость:
80х-30-21х+7=2 80х-21х=2+30-7 59х=25 х=25/59 х= примерна 0,42 У миня так.
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