Решите уравнения, дам 20 бал. 73020*х=7302000 5*х+3*х=80000 х*1000=900000 2*х+3*х=500000

Разное
Решите уравнения, дам 20 бал. 73020*х=7302000 5*х+3*х=80000 х*1000=900000 2*х+3*х=500000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 73020*x=7302000 2) 5*x+3*x=80000 x=7302000/73020 8x=80000 x=100 x=10000 3) x*1000=900000 4) 2*x+3*x=500000 1000x=900000 5x=500000 x=900 x=100000
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