Решите уравнения двумя способами: а) (15-x)+24=71 б) (80+а)-33=100 в) 160-(60+m)=11
Разное
Решите уравнения двумя способами: а) (15-x)+24=71 б) (80+а)-33=100 в) 160-(60+m)=11
Ответ(ы):
Гость:
Решаем двумя способами. а) (15-х) +24=71 = 71-24 = 47 х = 15 - 47 = - 32 ОТВЕТ1 или 15+24-71 = х = -32 - ОТВЕТ2 б) (80+а) - 33= 100 80+а = 133 а = 133-80 = 53 - ОТВЕТ1 а = 100+33-80 = 53 - ОТВЕТ2 в) 160 - (60+m) = 11 60 + m = 160-11 = 149 m = 149-60 = 89 - ОТВЕТ1 100 - m = 11 m = 100-11 = 89 - ОТВЕТ2
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