Решите уравнения срочно надо сейчас 1) 9,1:у=65:5 2)54:2,7=50:х

Решите уравнения срочно надо сейчас 1) 9,1:у=65:5 2)54:2,7=50:х

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9,1:у=13
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