Решите уравнения срочно!!!!!7x/6-5x/18=4/27

Решите уравнения срочно!!!!!7x/6-5x/18=4/27

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ОЗ 54 9*7x-3*5x=4*2 63x-15x=8 48x=8 x=8/48 x=1/6
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