Решите уравнения (x-5,466)*2=9 (y+0,5)=1,57

Решите уравнения (x-5,466)*2=9 (y+0,5)=1,57

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 2х-10,932=9 2х=19,932 х=9,966 2)у+0,5=157 1у=157,5 у=157,5
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