Решите уравнения x+3,2x+3,2x+14==644
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Решите уравнения x+3,2x+3,2x+14==644
Ответ(ы):
Гость:
7, 2х=644-14 7, 2х=630 х=87, 5
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