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Решите уравнения,пожалуйста,очень срочно!!! 3,7x-x=0,54 3,5x+2,2x=4,56
Решите уравнения,пожалуйста,очень срочно!!! 3,7x-x=0,54 3,5x+2,2x=4,56
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2,7 x=0,54 x=0.2 ((((((((((((((( 5.7x=4.56 x=0.8
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