Решите уравнения(только подробно, со всеми действиями). 1. -4+3x=8x+5 2. 9+4x=8x-9 3. 2+8x=3x+9 4. 5-2x+3x-10 5. 5-2x=8x+9 6. 3-4x=4x-5 7. 4x+4=-6x-5 8. 3x+3=-2- 7x 9. -1-x=-10x+3
Решите уравнения(только подробно, со всеми действиями). 1. -4+3x=8x+5 2. 9+4x=8x-9 3. 2+8x=3x+9 4. 5-2x+3x-10 5. 5-2x=8x+9 6. 3-4x=4x-5 7. 4x+4=-6x-5 8. 3x+3=-2- 7x 9. -1-x=-10x+3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. 3x-8x=-9-9 -5x=-18 x=18/5 2.-4x=-18 x=18/4=9/2=4,5 3.5x=7 x=7/5 4.-5x=-15 x=3 5.-10x=4 x=-2/5=-0.4 6.-8x=-8 x=1 7.10x=-9 x=-0,9 8.10x=-5 x=-0,5 9.9x=4 x=4/9