Решите уровнение 2cosx-sinx+1=0

Решите уровнение 2cosx-sinx+1=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2(1 - Sinx) - Sinx +1 = 0 2 - 2Sinx -Sinx +1 = 0 2Sinx + Sinx -3 = 0 решаем как квадратное. а)Sinx = 1, x = /2 + 2n, n Z б)Sinx = -6/4 (нет решений)
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