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Решите уровнение 3,1-(x-4)=0.4
Решите уровнение 3,1-(x-4)=0.4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3,1 - ( x - 4) = 0,4 3,1 - x + 4 = 0,4 - x + 7,1 =0,4 - x = - 7,1 + 0,4 -x = - 6,7 x = 6,7
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