Решите уровнения: 1)5х+7=4х-6 2)6-8х=2х+10 3)4х-12=6х-6 4)5(х-2)=14 5)-4(3+х)=9 6)3(2-5х)=8х 7)5(8+2х)=10-4х 8)2(4х-)=4(х+5) 9)-8(3х-1)=5(7-4х) 10)(х-4)-(2х+5)=18 11)8(2-5х)=5-(4х+11) 12)6(4х+2)-3=7(1-х)+9 13)-5(8-...
Алгебра
Решите уровнения: 1)5х+7=4х-6 2)6-8х=2х+10 3)4х-12=6х-6 4)5(х-2)=14 5)-4(3+х)=9 6)3(2-5х)=8х 7)5(8+2х)=10-4х 8)2(4х-)=4(х+5) 9)-8(3х-1)=5(7-4х) 10)(х-4)-(2х+5)=18 11)8(2-5х)=5-(4х+11) 12)6(4х+2)-3=7(1-х)+9 13)-5(8-3х)+8=-2(3+5х)-6 14)-(-8+5х)+(2х-4)=6(2х+3) 15)5(1-3х)-7(4+2)=-4(-6х+3) 16)11(-8-5х)+6(10-4х)=-2х+(8-х) 17)-0,4(2х+3)+(5+0,1х)=0,2+8,2х 18)5х-7+6(х-4)=8-6(10+3х) 19)-9х-5(14-2х)=7(2х-6)+5х 20)4-7(-9х-3)=15-8(5-3х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5х-4х=-6+7 х=1 2)-8х-2х=10-6 -10х=4 х=4/-10 х=-0.4 3)4х-6х=-6+12 -2х=6 х=6/-2 х=-3 4)5х-10х=14 -5х=14 х=14/-5 х=-2.8 5)-12-4х=9 -4х=9+12 -4х=21 х=21/-4 х=-5,25 6)6-15х=8х -15х-8х=-6 -23х=-6 х=-6/-23 х=6/23 7)40+10х=10-4х 10х+4х=10-40 14х=-30 х=-30/14 х=-2 1/7 9)-24х+8=35-20х -24х+20х=35-8 -4х=27 х=27/-4 х=-6,75
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