Решите уровнения с объяснением и проверкой 5+x=13 y+9=11 18-x=9

Математика
Решите уровнения с объяснением и проверкой 5+x=13 y+9=11 18-x=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+х=13 х=13-5 х=8 у+9=11 у=11-9 у=2 18-х=9 х=18-9 х=9
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