Решите задачи: 1. Для приготовления 4 порций коктейля "Любава" необходимо смешать в миксере 300 г любого сока с мякотью, 40 г джема, 4 яичных желтка, 200 г мороженого. Сколько продуктов нужно для приготовления: а) 12 порций б...
Математика
Решите задачи: 1. Для приготовления 4 порций коктейля "Любава" необходимо смешать в миксере 300 г любого сока с мякотью, 40 г джема, 4 яичных желтка, 200 г мороженого. Сколько продуктов нужно для приготовления: а) 12 порций б) 16 порций в) 24 порции г) 32 порции
Ответ(ы):
Гость:
Весь состав умножить на: а) 3 б) 4 в) 6 г) 8
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