Решите задачи: 1. Для приготовления 4 порций коктейля "Любава" необходимо смешать в миксере 300 г любого сока с мякотью, 40 г джема, 4 яичных желтка, 200 г мороженого. Сколько продуктов нужно для приготовления: а) 12 порций б...

Математика

Решите задачи: 1. Для приготовления 4 порций коктейля "Любава" необходимо смешать в миксере 300 г любого сока с мякотью, 40 г джема, 4 яичных желтка, 200 г мороженого. Сколько продуктов нужно для приготовления: а) 12 порций б) 16 порций в) 24 порции г) 32 порции

Автор: Гость