Решите задачи: а)Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против течения, если её собственная скорость 8 км/час, а скорость течения реки 1 1/2 км/час (одна целая и одна вторая км в час). б)Скорость лодки по теч...

Математика

Решите задачи: а)Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против течения, если её собственная скорость 8 км/час, а скорость течения реки 1 1/2 км/час (одна целая и одна вторая км в час). б)Скорость лодки по течению реки равна 17 1/2 км/час, а скорость течения реки равна 2 3/4 км/час. Найдите собственную скорость лодки и её скорость против течения реки.

Автор: Гость