Решите задачи методом обратного хода,затем уравнением:а) Сколько пассажиров было в поезде,если на станции вышла половина из них вышло 15 человек,и стало-163? б) пребывание на солнце в знойный полдень -это риск для здоровья.В од...

Математика

Решите задачи методом обратного хода,затем уравнением:а) Сколько пассажиров было в поезде,если на станции вышла половина из них вышло 15 человек,и стало-163? б) пребывание на солнце в знойный полдень -это риск для здоровья.В один из дней Дан загорал утром на пляже 2 с половиной часа и затем ушел.Через 5 часов он вернулся на пляж и загорал 1 час 45 минут.ушёл с пляжа в 6 часов вечера.Во сколько Дан пришёл утром на пляж?

Автор: Гость