Решите задачи методом обратного хода,затем уравнением:а) Сколько пассажиров было в поезде,если на станции вышла половина из них вышло 15 человек,и стало-163? б) пребывание на солнце в знойный полдень -это риск для здоровья.В од...
Математика
Решите задачи методом обратного хода,затем уравнением:а) Сколько пассажиров было в поезде,если на станции вышла половина из них вышло 15 человек,и стало-163? б) пребывание на солнце в знойный полдень -это риск для здоровья.В один из дней Дан загорал утром на пляже 2 с половиной часа и затем ушел.Через 5 часов он вернулся на пляж и загорал 1 час 45 минут.ушёл с пляжа в 6 часов вечера.Во сколько Дан пришёл утром на пляж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Уравнение: x-15=163 x=163+15 x=178 б) 6ч = 18ч Уравнение: x+2,5+5+1,75=18(ч) x=18-1,75-5-2,5 x=8,75ч 8,75ч = 8ч 45 мин
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