Решите задачи по физике: 1) Дано: заряд=10Кл сила тока=0,1 А заряд=10Кл Найти: вре??я=? 2) Дано: заряд=10 Кл работа=5000Дж Найти: напряжение=?
Физика
Решите задачи по физике: 1) Дано: заряд=10Кл сила тока=0,1 А заряд=10Кл Найти: вре??я=? 2) Дано: заряд=10 Кл работа=5000Дж Найти: напряжение=?
Ответ(ы):
Гость:
1) время t=q/I=10/0.1=100c 2) работа A=U/q отсюда напряжение U=A/q=5000/10=500B
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