Решите задачи с помощью уравнения. Задумали число,умножили его на 5, из результат?? вычли 12 и получили 38. Какое задумали число? В одном куске полотна на 7 метров больше, чем в другом, а всего в них 23 м. Сколько метров пол...

Математика

Решите задачи с помощью уравнения. Задумали число,умножили его на 5, из результат?? вычли 12 и получили 38. Какое задумали число? В одном куске полотна на 7 метров больше, чем в другом, а всего в них 23 м. Сколько метров полотна в каждом куске?

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