Решите задачи с помощью уравнения. Задумали число,умножили его на 5, из результат?? вычли 12 и получили 38. Какое задумали число? В одном куске полотна на 7 метров больше, чем в другом, а всего в них 23 м. Сколько метров пол...
Математика
Решите задачи с помощью уравнения. Задумали число,умножили его на 5, из результат?? вычли 12 и получили 38. Какое задумали число? В одном куске полотна на 7 метров больше, чем в другом, а всего в них 23 м. Сколько метров полотна в каждом куске?
Ответ(ы):
Гость:
(х*5)-12=38 х*5=38+12=50 х=50/5=10 х+х+7=23 2х=23-7=16 х=16/2=8 8 м в одном куске и 8+7=15м в другом куске
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