Решите задачку прошуу! Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко? Р??шите и дайте ответ в комментах буду очень признательна

Математика

Решите задачку прошуу! Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко? Р??шите и дайте ответ в комментах буду очень признательна

Автор: Гость