Решите задачку прошуу! Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко? Р??шите и дайте ответ в комментах буду очень признательна
Математика
Решите задачку прошуу! Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко? Р??шите и дайте ответ в комментах буду очень признательна
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: 0,04. Т.к 0.16/100*25, чтобы получить процент от числа
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