Решите задачу. 5 класс. Самая низкая температур,полученная в лабораторных условия?? равна -273,4 градусов,что на 4,21 градус ниже температуры кипения гелия. Чему равна температура кипения гелия

Математика

Решите задачу. 5 класс. Самая низкая температур,полученная в лабораторных условия?? равна -273,4 градусов,что на 4,21 градус ниже температуры кипения гелия. Чему равна температура кипения гелия

Автор: Гость