Решите задачу. 5 класс. Самая низкая температур,полученная в лабораторных условия?? равна -273,4 градусов,что на 4,21 градус ниже температуры кипения гелия. Чему равна температура кипения гелия

Математика
Решите задачу. 5 класс. Самая низкая температур,полученная в лабораторных условия?? равна -273,4 градусов,что на 4,21 градус ниже температуры кипения гелия. Чему равна температура кипения гелия
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Гость:
-273 - 4.21=  -277.21 Ответ: температута кипение гелия ровна -277.21
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