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Решите задачу: S ABCD = 4,8м. P ABCD - ?
Решите задачу: S ABCD = 4,8м. P ABCD - ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Видимо это квадрат S=a=4.8 м.
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