Решите задачу алгебраическим способом пожалуйста. Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шести местные и четырёхместные лодки. Скол ько было тех и других лодок, если отряд разместился в десяти лодка...
Решите задачу алгебраическим способом пожалуйста. Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шести местные и четырёхместные лодки. Скол ько было тех и других лодок, если отряд разместился в десяти лодках и свободных мест в них не осталось?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть 6-иместных лодок было х (лодок), тогда 4-хместных лодок было (10 - х) лодок 6х (людей) разместились в 6-иместных лодках 4(10 -х) = (40 - 4х) людей разместились в 4-хместных лодках По условию задачи составим уравнение; 6х + 40 - 4х = 46 2х = 46 - 40 2х = 6 х = 3 10 - х = 10 - 3 = 7 Ответ: 3 лодки - шестиместные и 7 лодок четырёхместные.