.Решите задачу. Автобус, трогаясь с места, движется с постоянным ускорением, модул?? которого равен 3 м/с2 . Найдите модуль скорости автобуса, которую он приобретает за 10 с. Определите модуль перемещения автобуса за это время

Физика

.Решите задачу. Автобус, трогаясь с места, движется с постоянным ускорением, модул?? которого равен 3 м/с2 . Найдите модуль скорости автобуса, которую он приобретает за 10 с. Определите модуль перемещения автобуса за это время

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