.Решите задачу. Автобус, трогаясь с места, движется с постоянным ускорением, модул?? которого равен 3 м/с2 . Найдите модуль скорости автобуса, которую он приобретает за 10 с. Определите модуль перемещения автобуса за это время

Физика
.Решите задачу. Автобус, трогаясь с места, движется с постоянным ускорением, модул?? которого равен 3 м/с2 . Найдите модуль скорости автобуса, которую он приобретает за 10 с. Определите модуль перемещения автобуса за это время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус трогается с места, т.е. начинает движение из состояния покоя, значит Uo=0  U=Uo+at=3*10=30 м/с  S=U*t=30*10=300 м 
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