Решите задачу боря купил 4 книги. Все книги без 1-ой стоят 42 рубля без 2-ой 40 рублей б??з 3-ей 38 рублей без 4-ой 36рублей. Сколько стоит каждая книга?

Математика

Решите задачу боря купил 4 книги. Все книги без 1-ой стоят 42 рубля без 2-ой 40 рублей б??з 3-ей 38 рублей без 4-ой 36рублей. Сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость