Решите задачу боря купил 4 книги. Все книги без 1-ой стоят 42 рубля без 2-ой 40 рублей б??з 3-ей 38 рублей без 4-ой 36рублей. Сколько стоит каждая книга?

Математика
Решите задачу боря купил 4 книги. Все книги без 1-ой стоят 42 рубля без 2-ой 40 рублей б??з 3-ей 38 рублей без 4-ой 36рублей. Сколько стоит каждая книга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все стоят по 2 руб. Ну смотри = 42-2=40-2=38-2=36
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