Решите задачу. Дана равнобедренная трапеция ABCD с основаниями BC ;AD и диагональю AC. Из угла C проведена высота CH. Угол H - 90°. AC =10 см. Угол CAD = 45°. Найти среднюю линию трапеции. Дам очень много баллов тому кто решит!

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Треугольник АСН - равнобедренный (т.к. один из острых углов равен 45°, то другой 90-45=45°). АН=СН=АС·sin45=10√2/2=5√2 cм. Проведём высоту ВМ. АН=ДМ. Пусть ВС=х. ВС=МН. АД=АН+ДМ-МН=10√2-х. Средняя линия: m=(АД+ВС)/2=(10√2+х-х)/2=5√2 см - это ответ. Честно говоря, можно сразу говорить о том, что m=АН, ведь это одно из свойств равнобедренной трапеции.