Решите задачу дедушка поехал на рыбалку сначала на катере Волна. Сначала он шел 2 ч по течению реки Опава, а потом 3 ч против течения этой же реки. Сколько километров пропл ыл дедушка за всю поездку. Данные необходим...

Решите задачу дедушка поехал на рыбалку сначала на катере Волна. Сначала он шел 2 ч по течению реки Опава, а потом 3 ч против течения этой же реки. Сколько километров пропл ыл дедушка за всю поездку. Данные необходимые для решения задачи приведины в таблице таблица объект скорость(км/ч) теплоход витязь 25км катер волна 17км река лушка 2км река опава 4км