Решите задачу дедушка поехал на рыбалку сначала на катере Волна. Сначала он шел 2 ч по течению реки Опава, а потом 3 ч против течения этой же реки. Сколько километров пропл ыл дедушка за всю поездку. Данные необходим...
Решите задачу дедушка поехал на рыбалку сначала на катере Волна. Сначала он шел 2 ч по течению реки Опава, а потом 3 ч против течения этой же реки. Сколько километров пропл ыл дедушка за всю поездку. Данные необходимые для решения задачи приведины в таблице таблица объект скорость(км/ч) теплоход витязь 25км катер волна 17км река лушка 2км река опава 4км
Ответ(ы):
Ответил Гость:
A - сколько километров дедушка плыл по течению B - против При движении против течения реки, скорость реки вычитается из скорости катера. По течению - складывается. A/(17 + 4) = 2, A = 2 * 21 = 42 B/(17 - 4) = 3, B = 3 * 13 = 39 A + B = 81 (км)