Решите задачу ! Два велосипеда движутся навстречу друг к другу . Скорость одного ??з них 13 км/ч , а скорость другого - 14 км/ч . Сейчас между ними 103,8 км . Какое расстояние будет между ними через 0,3 ч ?
Математика
Решите задачу ! Два велосипеда движутся навстречу друг к другу . Скорость одного ??з них 13 км/ч , а скорость другого - 14 км/ч . Сейчас между ними 103,8 км . Какое расстояние будет между ними через 0,3 ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
103,8-0,3*(13+14)=103,8-0,3*27=103,8-8,1=95,7 км
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