Решите задачу ! Два велосипеда движутся навстречу друг к другу . Скорость одного ??з них 13 км/ч , а скорость другого - 14 км/ч . Сейчас между ними 103,8 км . Какое расстояние будет между ними через 0,3 ч ?

Математика

Решите задачу ! Два велосипеда движутся навстречу друг к другу . Скорость одного ??з них 13 км/ч , а скорость другого - 14 км/ч . Сейчас между ними 103,8 км . Какое расстояние будет между ними через 0,3 ч ?

Автор: Гость