Решите задачу и составьте краткую запись условия задачи в виде таблицы задача одна поливальная машина истратила за 5 минут 270 литр воды от другой 468 метр за деятельную какой машины производительность труда больше и на сколько

Математика

Решите задачу и составьте краткую запись условия задачи в виде таблицы задача одна поливальная машина истратила за 5 минут 270 литр воды от другой 468 метр за деятельную какой машины производительность труда больше и на сколько

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