Решите задачу и составьте краткую запись условия задачи в виде таблицы задача одна поливальная машина истратила за 5 минут 270 литр воды от другой 468 метр за деятельную какой машины производительность труда больше и на сколько
Математика
Решите задачу и составьте краткую запись условия задачи в виде таблицы задача одна поливальная машина истратила за 5 минут 270 литр воды от другой 468 метр за деятельную какой машины производительность труда больше и на сколько
Ответ(ы):
Гость:
время кол-во производительность 1 машина- 5мин 270л ?лмин 2машина- 9мин 468л ?лмин 1)270:5=54лмин-производительность 1 машины. 2)468:9=52лмин-производительность 2 машины. 3)54-52=на 2лмин больше-производительность 1 машины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Пириметр правильного шестиугольника , вписаного в окружность , равен 48 м. Найти ст??рону квадрата, вписанноготв ту же окружность.
Биология
Математика
Математика