Решите задачу и составьте краткую запись условия задачи в виде таблицы задача одна поливальная машина истратила за 5 минут 270 литр воды от другой 468 метр за деятельную какой машины производительность труда больше и на сколько

Математика
Решите задачу и составьте краткую запись условия задачи в виде таблицы задача одна поливальная машина истратила за 5 минут 270 литр воды от другой 468 метр за деятельную какой машины производительность труда больше и на сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
                      время              кол-во         производительность 1 машина-       5мин               270л                   ?лмин  2машина-       9мин               468л                   ?лмин 1)270:5=54лмин-производительность 1 машины. 2)468:9=52лмин-производительность 2 машины. 3)54-52=на 2лмин больше-производительность 1 машины.
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