Решите задачу :Из двух городов в 10 часов утра навстречу друг другу выехали 2-е маши??ы . через 3часа они встретились. Скорость 1-ой машины была на 20км\ч больше скорости 2ой машины. Какая машина прошла до встречи расстояние бо...

Математика
Решите задачу :Из двух городов в 10 часов утра навстречу друг другу выехали 2-е маши??ы . через 3часа они встретились. Скорость 1-ой машины была на 20км\ч больше скорости 2ой машины. Какая машина прошла до встречи расстояние больше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3=60 (км) больше проехала первая машина
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