Решите задачу :Из двух городов в 10 часов утра навстречу друг другу выехали 2-е маши??ы . через 3часа они встретились. Скорость 1-ой машины была на 20км\ч больше скорости 2ой машины. Какая машина прошла до встречи расстояние бо...

Математика

Решите задачу :Из двух городов в 10 часов утра навстречу друг другу выехали 2-е маши??ы . через 3часа они встретились. Скорость 1-ой машины была на 20км\ч больше скорости 2ой машины. Какая машина прошла до встречи расстояние больше и на сколько?

Автор: Гость