Решите задачу из двух городов выехали два автобуса один ехал со скоростью 40км в час а другой с 30км в час их время 4ч найти их все расстояние??помогите!!

Математика

Решите задачу из двух городов выехали два автобуса один ехал со скоростью 40км в час а другой с 30км в час их время 4ч найти их все расстояние??помогите!!

Автор: Гость