Решите задачу из двух городов выехали два автобуса один ехал со скоростью 40км в час а другой с 30км в час их время 4ч найти их все расстояние??помогите!!
Математика
Решите задачу из двух городов выехали два автобуса один ехал со скоростью 40км в час а другой с 30км в час их время 4ч найти их все расстояние??помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*4=160км проехал один 30*4=120км проехал другой 160+120=280км всего
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