Решите задачу Комбаин убирает 3га за 1 час сколько дней ему нужно, убрать площадь р??вную 1200га если в день он будет работать по 10часов.

Математика
Решите задачу Комбаин убирает 3га за 1 час сколько дней ему нужно, убрать площадь р??вную 1200га если в день он будет работать по 10часов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комбаин убирает 3га/1 час дней-? нужно убрать-1200га решение: 3  умножить  10=30 га/10 час 1200 разделить на 30=40дней ответ:40 дней
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