Решите задачу Комбаин убирает 3га за 1 час сколько дней ему нужно, убрать площадь р??вную 1200га если в день он будет работать по 10часов.

Математика

Решите задачу Комбаин убирает 3га за 1 час сколько дней ему нужно, убрать площадь р??вную 1200га если в день он будет работать по 10часов.

Автор: Гость