Решите задачу линейным уравнением Турист, двигаясь по горной дороге со скорость??1,5 км/ч, прибыл в пункт назначения. Обратно он шел по равнине со скоростью 5 км/ч. На весь путь турист затратил 2 целых 3/5 часа. Сколько часов ...

Математика

Решите задачу линейным уравнением Турист, двигаясь по горной дороге со скорость??1,5 км/ч, прибыл в пункт назначения. Обратно он шел по равнине со скоростью 5 км/ч. На весь путь турист затратил 2 целых 3/5 часа. Сколько часов затратил турист, двигаясь по горной дороге? В этой задаче должно получиться ответ: 2 часа. Но мне нужно условие и решение задачи.

Автор: Гость